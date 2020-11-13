Мужчина заболел коронавирусом и лишился восьми пальцев Фото: REUTERS

В США излечившийся от коронавирусной инфекции пациент лишился фаланг восьми пальцев на руках из-за болезни.

Как передает издание People, 53-летний американец Грегг Гарфилд заразился коронавирусом в конце февраля, когда вместе с друзьями отдыхал на одном из горнолыжных курортов Италии.

Во время отдыха мужчина почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, а также заболело горло и заложило нос. После трех дней проведенных в отеле Гарфилд вернулся в США, где и обратился к врачу. Тест на коронавирус показал положительный результат.

В начале марта американца госпитализировали, поскольку он не мог дышать и жаловался на боль в легких. Уже через пару дней его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Вскоре у мужчины начались осложнения. Среди прочего у него начался сепсис и стафилококковая инфекция, упало давление, и отмечена полиорганная недостаточность.

Гарфилда удалось спасти и в апреле его перевели в обычную палату, однако за все время прибывания в тяжелом состоянии он похудел на 22 килограмма, три пальца на его ноге почернели, а из-за нарушения кровоснабжения врачам пришлось ампутировать восемь фаланг пальцев на руках. Его выписали из больницы только через два месяца

Американцу провели уже семь операций по восстановлению пальцев и ежедневно при помощи упражнений укрепляет легкие. Сам Гарфилд считает себя «самым везучим человеком на Земле», и намерен снова встать на горные лыжи в декабре этого года.