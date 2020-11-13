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Завершена реставрация колокольни главного монастыря Ленинградской области

На восстановление звонницы Тихвинского Богородичного Успенского монастыря власти региона выделили 15 млн рублей
Ксения БОГДАНОВА
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На звоннице Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря завершились реставрационные работы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

На звоннице Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря завершились реставрационные работы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Тихвине завершилась реставрация звонницы Богородичного Успенского мужского монастыря. Работы по восстановлению памятника архитектуры федерального значения велись с апреля. На реконструкцию колокольни главного монастыря Ленинградской области региональные власти выделили из бюджета более 15 млн. рублей.

Реставраторы бережно восстановили фасад, крыльцо и кровлю колокольни, отремонтировали площадку для звонарей, оконные и дверные проемы, воссоздали исторические интерьеры внутренних помещений.

Монастырь был основан по указу царя Ивана Грозного. Трехъярусное здание звонницы новгородского типа с декором, созданным под влиянием московской архитектурной школы, было построено в 1600 году. Изначально его венчали пять шатров, но в начале XIX века они были заменены на три шпиля. В 1973-1976 годах, во время реставрации, звоннице вернули первоначальный вид первой половины XVII века и вновь установили пятишатровое завершение.

Одна из самых знаменитых реликвий монастыря - Тихвинская икона Божьей Матери. Во время Великой отечественной войны икона попала в американскую зону оккупации Германии, откуда была перевезена в чикагский Свято-Троицкий собор. В 2004 году образ был возвращен Тихвинскому Богородичному Успенскому мужскому монастырю, в том же году монастырь посетил президент России Владимир Путин. В прошлом году историческому возвращению иконы в обитель исполнилось 15 лет.

В Ленинградской области бережно восстанавливаются уникальные памятники и храмы. До конца 2021 года в регионе будут отреставрированы пять деревянных храмов. Два из них - шаровый храм святителя Николая Чудотворца, построенный в 1696 году и церковь святителя Ильи Пророка 1864 года расположены в деревне Согницы Подпорожского района. Памятники деревянного зодчества восстанавливают буквально по бревнышку, методом «бережной реставрации». Деревянные срубы аккуратно разбирают, сохраняя уцелевшие элементы, а сгнившие доски и бревна заменяют на новые. Реставраторам предстоит восстановить деревянные конструкции и детали, кровлю, фундамент, элементы резьбы по дереву. Когда специалисты закончат работу над срубами, начнется реставрация внутреннего убранства.

Работы над деревянными храмами начались в 2019 году и продлятся до ноября 2021 года. Общая стоимость контракта по восстановлению памятников - 41,6 млн рублей. По мнению губернатора региона Александра Дрозденко, у храмов в Согиницах есть туристический потенциал, и их можно будет присоединить к «Серебряному ожерелью». Этот маршрут в будущем объединит туристические достопримечательности 11 регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Вологодской, Мурманской областей, республик Карелии и Коми, а также Ненецкого АО.