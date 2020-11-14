Коронавирус в Москве, последние новости на 14 ноября 2020 года: закрытие фитнес-клубов

На ИВЛ в больницах Москвы находятся 372 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Москве выявили 5974 новых случаев заражения. Среди новых заболевших 42,6%— от 18 до 45 лет, 14,1% — дети.

- Госпитализировано 1458 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 372 человека, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Проанализировано, что при общем росте заболеваемости коронавирусом, количество заболевших не растет среди старшеклассников.

- Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на 5000 человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти 7000, - рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

По ее словам, даже без учета заражения ими других людей, общая заболеваемость COVID-19 в столице могла бы увеличиться на 12%. А это означает, что удаленная форма обучения подтверждает эффективность принятых мер - речь о 500 тысяч человек.

- Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 358 924 человек, - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Усиленная проверку масочно-перчаточного режима в транспорте и местах массового скопления людей продолжается. В торговых центрах "Западный", "Звездочка", "Шолохов" оштрафовали за нарушения масочного режима 38 человек.

- В отношении нарушителей составлены административные протоколы, им положены штрафные санкции в размере 4000 рублей, - сказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

Роспотребнадзор также выявил нарушения мер профилактики коронавируса в спортивном клубе единоборств "Варяг" на Ленинградском проспекте.

- Выявлено отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, кроме того, сотрудники бойцовского клуба не проходят ПЦР-обследования. Дезобработка проходит формально, то есть сотрудники клининговой компании не обучены и не имеют средств для приготовления дезрастворов, - сообщил ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

За данные нарушение клуб могут закрыть на 90 дней или оштрафовать до 500 тысяч рублей. Решение примет суд.

Ранее Роспотребнадзор закрыл фитнес-клуб сети Paris Life в Чертаново. Все залы фитнес-клуба не были обеспечены системами для обеззараживания воздуха, дезинфекционный режим не проводился, не были установлены санитайзеры. А посетители не использовали маски и перчатки.

- Деятельность организации приостановлена до решения суда, - сказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.