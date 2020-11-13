Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет никакого транзита власти Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть в республике не будет передана в рамках транзита, и отверг идею передачи правления преемнику.

«Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», - заявил белорусский лидер.

Напомним, еще год назад белорусский лидер заявлял, что не готовит «никаких детей ни к какому транзиту власти». Кроме того, он заверил, что ни один из троих его сыновей «не страдает президентством», поскольку «наелись» президентства отца. Также Лукашенко отметил, что он сам «не вечный, и до смерти президентом не будет».

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 ноября, глава Белоруссии также назвал движущую силу и мотив беспорядков в Белоруссии. По его словам, большую роль играет «внешний фактор»