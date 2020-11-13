В России могут пересмотреть цены на ряд лекарств из-за риска возникновения дефицита Фото: Мария ЛЕНЦ

После анализа подготовленного Росздравнадзором заключения о дефиците и рисках его возникновения на лекарства, цены на ряд препаратов могут быть пересмотрены для ликвидации дефицита. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

«В настоящее время Росздравнадзором подготовлено заключение о дефиците и рисках возникновения дефицита на ряд препаратов», - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что документы Росздравнадзора обработаны Министерством здравоохранения России совместно с производителями и переданы в Федеральную антимонопольную службу для проведения экономического анализа, после чего цены на препараты могут изменить.

Минздрав напомнил, что ведомство совместно с Росздравнадзором и Федеральной антимонопольной службой начали применять новый механизм перерегистрации цен на препараты из перечня жизненно необходимых, по которым наблюдается дефицит или возникла его угроза.

«Новая зарегистрированная цена позволит производителям вернуться на рынок, дефицит лекарств будет ликвидирован», - отметили в ведомстве.