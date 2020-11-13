Эксперты смогут проверять качество дизельного топлива прямо на АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты ВНИИ физико-технических измерений Росстандарта начнут тестировать новый метод проверки качества топлива. Разработка позволяет определять содержание серы в дизельном топливе прямо на АЗС, без привлечения дорогостоящих лабораторий.

В Росстандарте отметили, что показания экспресс-теста полностью не заменят полноценных лабораторных анализов, но позволят исключить из исследований те образцы, в которых превышение серы не было обнаружено.

- Тест позволяет определить кратное превышение доли серы в топливе, - комментирует «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. – наши ученые создали систему проверки, которая за 15 минут показывает результат.

Индикатор очень компактен и показывает результаты цветовым спектром. Ввести тесты в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.

По данным ведомства, доля контрафактного топлива по стране с 2015 года упала с 20% до 8,9%, но пока еще остается достаточно высокой.

Ранее сообщалось, что обнаружить обман во время заправки автомобиля возможно с помощью датчика уровня топлива. Для этого необходимо обратить внимание на положение стрелки на панели машины до и после заправки. Если указатель остановился не на той отметке, стоит все зафиксировать и обратиться к администратору АЗС, сообщает телеканал "360".