Владимир Путин Фото: REUTERS

В пятницу, 13 ноября, российский лидер Владимир Путин подписал указ о введении в действие «Плана обороны России на 2021-2025 годы». Согласно документу, план вступит в силу с 1 января следующего года.

«Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», - говорится в указе главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный документ представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования, содержание его засекречено.

Указ главы государства вступил в силу со дня подписания в пятницу, 13 ноября.

Напомним, Предыдущий план обороны России был рассчитан на 2016 - 2020 годы, и вводился в действие с 1 января 2016 года. Первый в истории план обороны России был утвержден в январе 2013 года. В документе обозначались потенциальные угрозы безопасности, а также оговаривались действия по таким базовым направлениям, как развитие вооруженных сил и реализация программ вооружения.