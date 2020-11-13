В каких городах чаще всего грабят дома, показало исследование Фото: Евгения ГУСЕВА

Курган оказался лидером по числу ограблений домов и коттеджей среди городов России. Такой результат показало исследование компании «Delta Системы безопасности», которая проанализировала данные о тревожных вызовах по вооруженным нападениям на дома за последние два года

Как передает РИА Новости, в тройку лидеров антирейтинга также вошли Уфа и Екатеринбург. В пятерку попали Тамбов и Новосибирск.

В своем исследовании специалисты изучили 95 тысяч тревожных звонков о вооруженных нападениях на коттеджи и частные дома в России. Эксперты отмечают в текущем году число грабежей выросло в три раза. При этом, систему безопасности устанавливает только каждый десятый домовладелец

По данным компании, злоумышленники при налетах предпочитают использовать ножи, топоры, арматуру, а также травматическое и огнестрельное оружие.

Ранее сайт kp.ru писал о другой статистике. Назвали города России с лучшей экологией. Городами с лучшей экологией россияне назвали Тюмень и Казань, а самыми загрязненными городами признали Тольятти и Рязань.