Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

СК РФ И МАК проверят летную школу, где обучался разбившийся телеведущий Колтовой

Знакомая телеведущего рассказала, что он редко летал один
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Телеведущий НТВ Александр Колтовой увлекался пилотированием.

Телеведущий НТВ Александр Колтовой увлекался пилотированием.

Фото: Instagram.com

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следователи Следственного комитета (СК) России проведут проверку летной школы, где обучался погибший ведущий НТВ Александр Колтовой.

Речь об учебном центре «Аэро регион тренинг», который находится в Мячково. Администрация уже предоставила все необходимые документы проверяющим.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за неисправности самолета, а не из-за человеческого фактора.

- Всеми ведомствами, занятыми в расследовании будет проведена тщательная проверка прохождения обучения пилотом, программы, количество налета, — рассказал ФАН источник в Росавиации.

Известно, что Колтовой в летной школе получил налет 40 часов, большую часть он провел в небе с инструктором. В декабре 2019 года получил закончил обучение, а спустя четыре месяца получил документы в Росавиации. Общее время в воздухе около 100 часов, 30 из них самостоятельные полеты.

Актриса театра и кино Наталья Бичан была близкой подругой погибшего телеведущего. Она рассказала, что мужчина звал ее с собой полетать, но девушка отказалась, так как побоялась подниматься с ним в небо.

- Мне кажется, чтобы летать самому, нужно больше навыков и опыта. Я его просила: „Либо завязывай, либо летай с инструктором, потому что даже опытные пилоты падают“. Все бывает в небе: отказывают двигатели, птички попадают. Но, видимо, одному ему было летать интереснее, — отметила Наталья в беседе с Пятым каналом.