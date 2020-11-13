Как достичь коллективного иммунитета от коронавируса, рассказал эксперт Фото: REUTERS

Академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань назвал нереальным и антинаучным достижение естественного иммунитета от коронавируса. По его словам, достичь коллективного иммунитета от COVID-19 можно только при помощи массовой вакцинации

«Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация», - заявил эпидемиолог.

Эксперт утверждает, что для достижения коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет, а также нельзя будет обойтись без международного сотрудничества.

Напомним, ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян против коронавируса. Он заявил, что началом можно считать конец ноября - начало декабря текущего года. Кроме того, по его словам, вакцинация граждан будет происходить «не по производственному принципу, как сейчас врачей в первую очередь прививают и учителей, а по месту жительства граждан».