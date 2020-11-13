Лукашенко пригрозил Украине закрытием границ Белоруссии для ее товаров

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Украине возможностью закрытия границы республики для товаров с ее территории.

«Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, Путин упрекает в чем - что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече (спрашивает): а почему у тебя украинская граница не закрыта? … Он прав … Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский идет на поводу у Евросоюза, и назвал такую позицию недостойной.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в общении с Лукашенко представители Киева будут называть его только по имени, без указания должности главы государства, поскольку 5 ноября истек пятилетний его срок полномочий, а незалежная вслед за Евросоюзом не считает Лукашенко избранным президентом Белоруссии.