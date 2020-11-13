Лукашенко считает, что ему не о чем говорить с Тихановской Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не о чем говорить с лидером белорусской оппозицией Светланой Тихановской.

Как считает белорусский лидер, политик делает все «во вред» республике.

«Она уехала туда (в Литву) и делает все во вред Белоруссии. О чем мне с ней разговаривать, и мне что, в Литву к ней поехать?», - заявил глава Белоруссии.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. В минувший понедельник, 9 ноября, на очередной марш вышли пенсионеры.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 ноября, белорусский лидер назвал движущую силу и мотив протестных акций в Белоруссии. По его словам, большую роль играет «внешний фактор». Кроме того, он назвал коронавирусную инфекцию ширмой, за которой скрываются глобальные игроки в попытках переделить мир.