К Новому году цены на подмосковные коттеджи вырастут на 50 процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

Риэлторы призвали поторопиться тех, кто планирует отпраздновать арендовать на Новый год дачу или коттедж в Подмосковье. Цены уже начали постепенно расти, а совсем скоро взлетят у два раза.

- Уже сейчас наблюдает повышенный спрос на загородную недвижимость. Цены будут расти, и мы уже это видим – примерно на 50%, бюджетные дома быстро бронируются, - комментирует «Подмосковью сегодня» вице-президент Гильдии риелторов Московской области, руководитель агентства недвижимости «Градомиръ» Артемий Шурыгин.

Сейчас на рынке много предложений, причем не только от собственников, которые сдают недвижимость каждые новогодние праздники, но и от тех, кто хочет подзаработать таким образом впервые.

В зависимости от количества дней и условий цены начинаются от 50 тыс. руб. за два-три дня, говорят эксперты. Люксовые предложения занимают отдельный сегмент, их мало. Цены – 300–500 тыс. руб. за 2–4 дня.

Обычно арендаторы не хотят уезжать от Москвы дальше, чем на 20 километров. Самые популярные дома на западном, северо-западном и северном направлениях.

Ранее стало известно, как с 1 января 2021 года вырастут минимальные розничные цены на спиртные напитки. Цена на водку повысится до 243 рублей, коньяк подорожает до 446, а шампанское до 169, сообщает Пятый канал.