Лукашенко призвал Зеленского опасаться, чтобы его не назвали по имени без должности

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Владимир Зеленский должен сейчас опасаться, чтобы украинцы не назвали просто по имени, а не президентом. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет», - заявил глава Белоруссии, отметив, что его украинский коллега «умудрился» за полтора-два года «обвалить доверие» к себе со стороны народа.

Напомним, ранее Украина заявила, что в общении с белорусским лидером представители Киева будут называть его только по имени, без указания должности президента, поскольку 5 ноября истек пятилетний его срок полномочий, а незалежная вслед за Европейским союзом не считает Лукашенко избранным президентом.

«Грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского молчала», - отметил Лукашенко.

Как писал сайт kp.ru, глав Белоруссии также заявил, что Зеленский идет на поводу у Евросоюза, и назвал такую позицию недостойной. Кроме того, он пригрозил, что Украине закрытием границ республике для украинских товаров