Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом назвали в Минздраве Фото: REUTERS

В России свободно 18-19 процентов коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, а в более чем трети регионов - около 10 процентов, при этом более 30 российских регионов имеют загрузку коечного фонда на уровне 90 процентов. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, отметив, что ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня «очень напряженная».

Глава Минздрава рассказал, что всего развернуто 260 тысяч коек. Количество заболевших, находящихся под медицинским присмотром, около 900 тысяч человек, из них 75 процентов находится на амбулаторном лечении и 25 процентов - в стационарах.

«Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему. Сегодня у нас высокую настороженность вызывает Сибирский федеральный округ, ряд регионов. И ряд регионов Дальневосточного округа», - заявил министр.

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявили еще 21 983 зараженных коронавирусной инфекцией. Это новый максимум по приросту инфицированных за сутки с начала пандемии в стране. Общее число заражений коронавирусов в стране на сегодняшний день составляет 1 880 551 случай.