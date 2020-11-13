Мурашко рассказал об иммунном ответе на российские вакцины от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эффективность российских вакцин от коронавирусной инфекции более 90 процентов, однако не у всех формируется одинаковый уровень иммунного ответа. Об этом рассказал министр здравоохранения Мурашко, отметив, что многое зависит не только от препарата, но и от пациента.

«Мы видим, что более 90 процентов эффективность, и не каждый человек формирует одинаковый уровень иммунного ответа. Это зависит не только от самой вакцины, но и от самого пациента, насколько его иммунная система реагирует на введенный препарат», - заявил министр в эфире канала «Россия 1».

Глава Минздрава также уточнил, что для оценки эффективности вакцин должно пройти определенное время. Если речь идет о двойной аппликации, то для ряда вакцин это три недели, а для некоторых - повторная вакцинация происходит через две недели.

Мурашко добавил, что зарегистрированные в России вакцины обеспечивают достаточный уровень защиты, однако следует помнить о том, что есть особенности заболеваний, с которыми живет человек.