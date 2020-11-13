Федеральные музеи в Москве приостановят свою работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральным музеям и музеям-заповедникам в Москве предписано приостановить деятельность. Ограничения будут действовать с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Об этом говорится в новом приказе министра культуры России Ольги Любимовой.

Как уточнила в пресс-службе ведомства, приказ Минкультуры от 11 ноября, в котором предписано приостановить лишь временные экспозиции и групповые экскурсии, признан недействительным.

Напомним, в соответствии с новыми ограничениями, введенными в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, в Москве с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года не будут работать в ночное время – с 23.00 до 6.00 все рестораны, кафе, бары, а также боулинг, караоке, ночные клубы, и другие развлекательные заведения.

Также временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий с участием зрителей. Кроме того, сокращается количество зрителей в театрах и кинотеатрах. Теперь их не должно быть больше 25 процентов от общей вместимости зала.