Актуален для американцев: кинокритик оценил фильм Кончаловского, выдвинутый на «Оскар»

Картина «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского номинирована на «Оскар» Фото: Кадр видео

Кинокритик Сергей Кудрявцев оценил картину «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Работа выдвинута на «Оскар» и имеет все шансы получить престижную награду.

В картине рассказывается о жестоком подавлении бунта рабочих в Новочеркасске в 1962 году. События тех лет были засекречены, сегодня режиссер рассказал о них на весь мир.

Кудрявцев отметил, что Андрей Кончаловский снял очень сильный и достойный фильм.

- С одной стороны, американцам совершенно незнакомо то, что происходило почти 60 лет назад. Но, с другой стороны, различные протес ты происходят по всему миру и сегодня эта тема снова актуальны, - отмечает критик.

Главную роль в картине сыграла Юлия Высоцкая. По мнению Кудрявцева, это лучшая роль в карьере актрисы.

- Мы видим надлом в душе женщины. На первый взгляд это партийная функционерка, сталинистка, но когда дело касается ее лично. А потом затрагивается судьба дочери и все меняется. Не сопереживать невозможно, - отметил эксперт в беседе с «360».

В Союзе кинематографистов России назвали картину «очень серьезной работой».

- В этой ленте концентрируются и болезненные точки нашей истории, в ней размышления о судьбе страны, народа, обо всём непростом пути, которым шла всегда наша страна, — рассказала RT пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская.