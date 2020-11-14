В Гатчине открывается кинофестиваль «Литература и кино – детям»

Главным событием праздника кино станет показ детских фильмов и мультфильмов

В Гатчине с 16 по 18 ноября пройдет VII детский кинофестиваль «Литература и кино – детям». Фестиваль ежегодно проводится в Ленинградской области в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». На кинофоруме традиционно демонстрируются новинки отечественного кино для детей и проходят интересные встречи со знаменитыми актерами, режиссерами и писателями. Из-за пандемии коронавируса впервые за годы своего существования фестиваль состоится в дистанционном формате.

Главным событием праздника кино станет показ детских фильмов и мультфильмов, заявленных на конкурс «Творчество юных кинематографистов». Жюри оценит 28 работ, все они созданы детьми. Возраст конкурсантов - от 5 до 18 лет. В этом году организаторы сделали исключение: самому маленькому участнику киносмотра, живущему в деревне Большие Колпаны Гатчинского района, всего 4 года. На фестиваль привезли работы, снятые ребятами из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Рыбинска.

На площадке кинофестиваля в эти дни пройдет еще один творческий конкурс – литературный. Жюри будет оценивать работы детей в номинациях «Рассказ», «Сказка», «Стихотворение». В литературном конкурсе в 2020 году принимают участие более 300 юных талантов из Ленинградской области, Москвы, Московской области, Омска, Челябинска, Воронежа, Луганской Народной Республики.

В рамках фестиваля «Литература и кино - детям» будут показаны три полнометражных художественных фильма: «Про Петра и Павла» Юрия Поповича, «Юнкера», которых представит автор, режиссёр Игорь Черницкий, и «Маленькая принцесса» Владимира Грамматикова. Одна из традиций фестиваля – проводить открытый урок литературы. В этом году во время урока зрители и участники познакомятся с документальным фильмом «На Мойке близ Конюшенного мосту» режиссёра Константина Артюхова.

Картины конкурсной программы этого года будут демонстрироваться в киноконцертном зале «Победа» только для членов жюри. Посмотреть трансляцию церемоний открытия и закрытия кинофестиваля можно будет на его официальном сайте www.likfest.ru, а также в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте», Instagram и на канале YouTube. Имена победителей будут объявлены в последний день фестиваля 18 ноября во время торжественной церемонии закрытия. Подробная программа кинофестиваля «Литература и кино – детям» размещена на сайте комитета по культуре Ленинградской области.