В Нагорном Карабахе продавщица отказалась брать деньги с российского миротворца

В Карабахе продавщица в магазине отказалась брать деньги с российского миротворца Фото: REUTERS

В одном из продуктовых магазинов в Нагорном Карабахе в городе Бердзора (Лачин) продавщица отказалась брать деньги с российского миротворца.

Как передает Sputnik Армения, российский военнослужащий поинтересовался у продавщицы, принимает ли она банковскую карту. Женщина удивилась вопросу, и сообщила, что в магазине нет необходимой аппаратуры.

После этого она выяснила, что российский миротворец хотел купить кофе. Она отказалась брать у него деньги и отдала ему напиток бесплатно, несмотря на попытки военного отказаться.

«Две пачки хватит вам? Берите так, я подарю», - завила женщина.

Напомним, что для контроля за прекращением боевых действий в Нагорный Карабах направили российских миротворцев в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 ноября, туда направили еще восемь самолетов с российскими миротворцами