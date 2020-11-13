Первым городом на карте делового туризма России станет Самара

Самарская область первой появится на карте MICE-регионов России Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Самара станет первым городом, который появится на карте делового туризма России. Проектный офис MICE получил грант на создание портала, который будет полно и подробно информировать пользователей о возможностях регионов, поставщиках услуг.

- Самарская область первой появится на карте MICE-регионов России, - отметила креативный продюсер проектного офиса MICE Ольга Алексеева.

Напомним, что прямо в эти дни в регионе проходит презентация MICE-возможностей этой территории. Здесь рассказывают, как можно проводить выездные мероприятия, направленные на развитие, мотивацию и обучение персонала, корпоративные праздники, тим-билдинги. Представители Самарской области рассказали, что в регионе уже проходил чемпионат мира 2018 и все гости отзывались о местном гостеприимстве с восторгом.

- Сегодня мы располагаем большим количеством площадок для проведения культурных и деловых мероприятий в различных форматах - это современные отели, спортивные объекты, выставочные залы, - отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. Он также подчеркнул, что для региона это приоритетное туристическое направление и его будут усиленно развивать.