Десятки людей взяты в заложники в Монреале

На месте работают правоохранители

Десятки людей могут быть взяты в заложники в канадском офисе издателя видеоигр Ubisoft в Монреале.

В местных СМИ появились неподтвержденные сообщения о требовании выкупа со стороны захватчиков.

Нескольким сотрудникам удалось выбраться на крышу здания, где они забаррикадировали дверь

На данный момент неизвестно, сколько злоумышленников может быть вовлечено, а также сколько заложников им удалось захватить. Несколько сотрудников студии выбрались на крышу здания, где они забаррикадировали дверь.

Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт заявил, что захват заложников произошел в соседнем здании рядом с офисом Ubisoft, и сотрудников игровой студии вывели на крышу в целях безопасности. Полиция эту информация пока не подтверждала и не опровергала.

На месте работают правоохранители, которые проводят спецоперацию в районе происшествия.

«На углу Сен-Лоран и Сен-Виатёр продолжается полицейская операция. Мы просим людей избегать этого района. В настоящее время проверяет информацию, подробности будут позже», - говорится в сообщении полиции Монреаля.