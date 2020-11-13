Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 53 миллиона Фото: REUTERS

В пятницу, 13 ноября, число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 53 миллиона. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 53 089 514 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 1 312 170 больных, выздоровели 34,28 миллиона заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразился 10 607 221 человек, из них 249,4 тысячи умерли, 5,76 миллиона излечились. За США следует Индия, где зафиксировано 8 728 795 случаев заражения, на третьем месте Бразилия (5 781 582 инфицированных).

Россия занимает пятое место в мире, после Франции. По данным сайта Стопкоронавирус.ру, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлен 1 880 551 случай заражения, скончались 32 443 человека. Полностью выздоровели больниц 1 406 903 заболевших россиян.