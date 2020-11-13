Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами

Россия на паритетной основе возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту «Москва — Аддис-Абеба» с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту «Москва — Виктория» с периодичностью два раза в неделю», - говорится в сообщении кабинета министров.

Граждане этих стран и те, кто имеет в них вид на жительство, смогут въезжать в нашу страну через воздушные пункты пропуска. Россияне тоже получают возможность вылететь в указанные страны.

Уточняется, что такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России. Кроме того, оперштаб принял решение увеличить количество авиарейсов в Казахстан, ОАЭ, на Кубу Мальдивы.