Протесты в Белоруссии, последние новости на 13 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 13 ноября 2020 года Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Минске продолжаются акции памяти Романа Бондаренко, скончавшегося после драки на так называемой "площади перемен". Президент республики Александр Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего и призвал провести "честное и объективное расследование" обстоятельств его гибели. "Сакральная жертва" не нужна ни власти, ни ее оппонентам, подчеркнул глава государства.

По поручению президента дело передано под контроль генерального прокурора. Также Лукашенко озвучил свою версию произошедшего с Бондаренко:

- Во двор жилого дома , известный среди оппозиционеров как "площадь перемен", пришли дружинники, чтобы срезать бело-красные ленты. Местный житель Роман Бондаренко попытался им помешать, завязалась драка, кто-то вызвал милицию.

- Когда прибыл наряд, участники конфликта "разбежались", на месте находился травмированный Бондаренко в состоянии опьянения. Молодого человека забрали в отделение, по дороге ему стало плохо и правоохранители отправили его на скорой в больницу. Там ему диагностировали черепно-мозговую травму. К сожалению, спасти парня не удалось.

Также Лукашенко в ходе пресс-конференции дал свою оценку протестной активности в стране. Он подчеркнул, что в республике произошла попытка неконституционного переворота по лекалам "цветных революций". Однако никой революцией "не пахнет" - нет революционеров, добавил президент.

Кроме того, он выразил мнение, что еще нигде люди не стали жить лучше после мятежей.

Депутат Палаты представителей белорусского парламента Мария Василевич заявила, что экстремистов и террористов будут лишать гражданства республики. Соответствующая инициатива поступит уже на осенней сессии.

Политолог Юрий Воскресенский анонсировал появление площадки для переговоров власти и оппозиции. «Круглый стол демократических сил» станет своего рода «коворкингом», платформой политической медиации, то есть примирения сторон. Когда она начнет работе, пока неизвестно - организация только что зарегистрировалась, идет формирование рабочей команды.

Лидер оппозиции и супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании "народного трибунала". По ее словам, параллельная судебная система заработает в режиме онлайн - сбор обвинений, доказательств и голосование за вердикт будет осуществляться в сети. На все процедуры - чуть более пяти недель, огласить "народный приговор" планируется до 20 декабря.