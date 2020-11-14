Колонну направлявшихся в Нагорный Карабах российских миротворцев прикрывали вертолеты Ми-8 и Ми-24

Старший лётчик – капитан Руслан Бердюгин рассказал о прикрытии колонны миротворческих сил вертолётами Ми-8 и Ми-24 по маршруту «Эребуни – Горис» Фото: Кадр видео

Колонну российских миротворцев, направлявшихся в Нагорный Карабах по маршрутам с аэродрома «Эребуни» в Горис и Степанакерт, сопровождали и прикрывали экипажи вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России Ми-8 и Ми-24, сообщили с министерстве обороны России.

«Силами вертолетной эскадрильи были выполнены задачи по прикрытию колонн миротворческих сил на марше при выдвижении в направлении Нагорного Карабаха. Прикрытие осуществлялось вертолетами Ми-8 и Ми-24», - рассказал старший лётчик – капитан Руслан Бердюгин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Глава российского государства уточнил, что в документе «объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года». Кроме того, он сообщил о вводе российских миротворцев в Карабах.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 ноября, с аэродрома «Ульяновск-Восточный» в регион вылетели еще восемь самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС.

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