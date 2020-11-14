Сообщение о захвате заложников в Монреале оказалось ложным

Полиция выводит людей из здания Ubisoft в Монреале Фото: REUTERS

Сообщения о том, что в канадском городе Монреаль десятки людей захвачены некими злоумышленниками, оказалось неправдой, сообщает городская полиция на своей официальной странице в Twitter.

Теперь сотрудники правоохранительных органов разыскивает тех, кто распространил ложную информацию о захвате заложников в здании офиса компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft, передает телеканал TVA. По его данным, ведется поиск «одного или нескольких» человек, которые своим сообщением вызвали «мобилизацию стражей порядка», и тем самым отвлекли полицейских от действительно важных дел.

Напомним, как писал сайт kp.ru, слухи о возможном захвате «нескольких десятков» заложников в канадском офисе издателя видеоигр Ubisoft в Монреале появились сначала в соцсетях, а потом и в СМИ. В результате полиция начала операцию по освобождению людей, горожан попросили не приближаться к потенциально опасному району, а несколько сотрудников компании выбрались на крышу здания и забаррикадировали дверь.