Выборы в США: В Мичигане суд отклонил иск сторонников Трампа

Кто победил на выборах президента США, станет понятно позже Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах продолжают подводить итоги прошедших 3 ноября выборов президента США. Так, В Мичигане суд отклонил иск сторонников действующего главы Белого дома Дональда Трампа, которые требовали запретить утверждение результатов голосования на президентских выборах в Детройте – самом крупном городе штата, передает агентство Reuters.

Издание отмечает, что такое решение стало «серьезной неудачей» для американского лидера и республиканцев, пытающихся оспорить предполагаемую победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Кроме того, Reuters напоминает о том, что на прошлой неделе судом в Мичигане был отклонен другой иск команды Трампа, в котором требовалось прекратить подсчет бюллетеней.