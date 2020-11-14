Выборы в США: В Мичигане суд отклонил иск сторонников Трампа

Кто победил на выборах президента США, станет понятно позже Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах продолжают подводить итоги прошедших 3 ноября выборов президента США. Так, В Мичигане суд отклонил иск сторонников действующего главы Белого дома Дональда Трампа, которые требовали запретить утверждение результатов голосования на президентских выборах в Детройте – самом крупном городе штата, передает агентство Reuters.

Издание отмечает, что такое решение стало «серьезной неудачей» для американского лидера и республиканцев, пытающихся оспорить предполагаемую победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Кроме того, Reuters напоминает о том, что на прошлой неделе судом в Мичигане был отклонен другой иск команды Трампа, в котором требовалось прекратить подсчет бюллетеней.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад демократ Байден заявил о своей победе по итогам завершившегося подсчета голосов в Пенсильвании. Между тем, действующий президент Трамп убежден, что победил именно он, и намерен отстаивать свою победу в суде и добиваться пересчета голосов в ключевых штатах.

Ранее сообщалось, что республиканец одержал победу в Северной Каролине, а Байден побеждает в Джорджии.

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