Запуск корабля Crew Dragon с экипажем к МКС отложили на сутки

Запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесен с 14 ноября на 15 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запланированный на 14 ноября запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX из-за непогоды пришлось отложить на сутки, об этом сообщил на своей странице в Twitter глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

«NASA и SpaceX из-за сильного ветра и спасательных операций намечают запуск миссии Crew-1 с астронавтами к Международной космической станции на воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени восточного побережья США (03:27 16 ноября мск)», - написал Брайденстайн.

Сейчас на орбитальной станции несут вахту российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Crew Dragon должен доставить на МКС новый экипаж, в который вошли американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа 2020 года космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды. Crew Dragon встретило поисково-спасательное судно GO Navigator, экипаж которого поднял капсулу из воды на борт и помог космическим путешественникам выйти из люка. Это событие стало первым приземлением американского пилотируемого космического корабля за последние 45 лет – после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году.

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