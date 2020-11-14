Трамп рассказал, когда американская вакцина будет доступна для всех граждан США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме рассказал журналистам, что американская вакцина будет доступна для всех граждан Штатов в апреле следующего года.

«Миллионы доз будут скоро выпущены. Они готовы и ждут этого окончательного одобрения. Уже в апреле вакцина будет доступна для всего населения», - заявил он.

Американский лидер уточнил, что совсем скоро Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) должно одобрить один из разрабатываемых в США препаратов против COVID-19, а его администрация «будет работать над тем, чтобы получить экстренное разрешение» на использование вакцины, а затем будет координировать распространение сыворотки.

Трамп также выразил уверенность, что кроме широко разрекламированной вакцины производства компании Pfizer появятся другие, более эффективные препараты для профилактики заражения коронавирусом, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Pfizer обнародовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний своей вакцины от COVID-19. В компании утверждают, что эффективность их препарата выше 90%.