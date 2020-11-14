Байден пообещал на посту президента США бороться с терроризмом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, который еще неделю назад объявил себя победителем избирательной гонки за главный государственный пост в Соединенных Штатах, пообещал после вступления в должность главы Белого дома вести борьбу с международным терроризмом, защищая как граждан страны, так и американских союзников.

«В качестве президента я буду работать, чтобы защитить американцев и наших союзников, борясь с терроризмом», - написал Байден на своей странице в Twitter.

Демократ также отметил, что сегодня исполняется ровно пять лет с того дня, когда боевики ИГИЛ* устроили теракты в Париже.

Напомним, 13 ноября 2015 года в столице Франции было совершено шесть террористических атак, жертвами которых стали в общей сложности 130 человек, более 350 пострадали.

*ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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Прогнозы делаются еще до того, как Байден официально будет признан победителем президентских выборов (подробности).