В ВОЗ рекомендуют воздержаться пока от поездок из-за коронавируса

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан Фото: REUTERS

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан настоятельно рекомендует во время пандемии коронавируса воздержаться от путешествий, а если поездка неизбежна, постараться свести риск заражения к минимуму.

«Первый вопрос, который нужно себе задать: действительно ли мне необходимо поехать? Обязательно ли это? Если да, то нужно минимизировать риски», - сказала она.

Сумья Сваминатан дала несколько советов, как это сделать. Во-первых, во время поездки в самолете, поезде или автобусе пассажирам необходимо соблюдать социальную дистанцию и обязательно надевать защитные маски. Во-вторых, необходимо иметь при себе дезинфицирующее средство и часто мыть руки с мылом.

«Если вы находитесь в автобусе или машине, где вы можете открыть окна, или даже в поезде, держите окна открытыми, чтобы была вентиляция. Постоянно носите маску», - добавила главный научный сотрудник ВОЗ, чьи рекомендации опубликованы на странице Организации в Instagram.

Напомним, как писал сайт kp.ru, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 53 миллиона, от заболевания COVID-19 скончались более 1,3 миллиона человек.

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