Трамп признал, что следующим президентом США может стать Байден

Дональд Трамп почти признал поражение на выборах Фото: REUTERS

Выступая на пресс-конференции в Белом доме, действующий президент США Дональд Трамп признал, что следующую вашингтонскую администрацию может возглавить не он, а его соперник на прошедших 3 ноября выборах демократ Джозеф Байден.

Такое предположение прозвучало от американского лидера, когда он говорил о ситуации с коронавирусом в стране. Трамп сказал, что нынешняя администрация «не будет закрываться» – то есть, вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемией COVID-19, а вот как поведет себя следующая, будет видно потом, после 20 января – дня инаугурации нового главы государства.

«Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет (следующая) администрация – видимо, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет закрываться», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, не желающий уступать свое место в Белом доме демократу Байдену Трамп, похоже, окончательно проиграл эти выборы. В частности, так считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. По его мнению, попытки оспорить итоги подсчета голосов вряд ли увенчаются успехом. К слову, сайт kp.ru писал, что президент Байден, возможно, – просто идеальный вариант для России.

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