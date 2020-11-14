В США зафиксировали рекордное число новых заразившихся коронавирусом Фото: REUTERS

В пятницу, 13 ноября, в Соединенных Штатах было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом: за минувшие сутки в стране медики выявили 154 576 инфицированных. Об этом со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, передает телеканал CNN.

Отмечается, что уже 12 дней подряд подтверждается более 100 тысяч случаев заболевания COVID-19 в сутки. Предыдущий антирекорд был установлен накануне, 12 ноября, когда было выявлено 153496 случаев заражения.

Ранее первым американским штатом, где число инфицированных превысило миллион, стал Техас. Теперь же к нему присоединилась и Калифорния, где с начала эпидемии заболевания зафиксировано 1 009 885 заразившихся.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что с начала пандемии в Штатах коронавирусом заразился 10 607221 человек, из них 249,4 тысячи умерли, выздоровели 5,76 миллиона американцев. Число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 53 миллиона.