«Молчание — золото»: Россиянам посоветовали во время пандемии коронавируса поменьше говорить и не скандалить

Россиянам посоветовали во время пандемии коронавируса поменьше говорить и не скандалить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, который передается воздушно-капельным путем, россиянам следует поменьше говорить друг с другом вне дома, а также воздержаться от выяснения отношений на повышенных тонах. О том, что во время вспышки заболевания COVID-19 не стоит кричать и скандалить с незнакомцами, предупредил главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

«Формулировку «молчание — золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение», - сказал специалист.

Врач пояснил, что когда мы между собой общаемся, «особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой», и социальная дистанция в полтора метра «без маски в таком случае может быть неэффективна». Поэтому разговаривать, по его словам, лучше всегда в защитной маске.

«Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц», - отметил Евгений Тимаков в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что «люди, которые возмущаются и скандалят друг с другом из-за ношения масок, на самом деле делают только хуже».

Напомним, как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявили 21 983 новых заразившихся коронавирусом. С начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлен 1 880 551 случай заражения, скончались 32 443 человека. Полностью выздоровели 1 406 903 заболевших россиян.

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