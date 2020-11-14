Ученый рассказал, кому грозит тяжелое течение заболевания коронавирусом

Большинству людей при соблюдении масочного режима и других профилактических мер практически не грозит тяжелое течение COVID-19 Фото: REUTERS

Ситуация с коронавирусом в России нормализуется примерно через год, считает академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

Он напомнил, что «ещё в феврале делал прогноз, что ситуация придёт в норму, когда 70 процентов населения так или иначе переболеют».

«К этому всё и идёт. Принимая во внимание недавние данные по Москве о том, что уже 30 процентов жителей имеют антитела — значит ещё около года такая ситуация будет продолжаться», - сказал специалист в интервью «Парламентской газете».

Академик также отметил, что большинству людей, которые соблюдают рекомендации носить защитные маски и держать социальную дистанцию в 1,5 метра, тяжелое течение заболевания COVID-19 практически не грозит.

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система», - пояснил ученый, добавив, что «остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически ничего не угрожает».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань сказал, что достичь коллективного иммунитета от коронавируса можно только при помощи массовой вакцинации.

Позже глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что эффективность российских вакцин против COVID-19 выше 90%, однако не у всех формируется одинаковый уровень иммунного ответа.

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