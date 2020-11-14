Бойца MMA Сергея Харитонова избили в Москве

Боец MMA Сергей Харитонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов попал в больницу после того, как на него в центре Москвы напал неизвестный с кастетом, у спортсмена серьезная травма глаза.

Драка, в которой пострадал 40-летний боец ММА, произошла вечером в пятницу, 13 ноября. Адвокат Харитонова Александр Кравцов сообщил журналистам, что заявление в полицию было написано практически сразу после инцидента.

Отвечая на вопросы о состоянии своего клиента после избиения, юрист сказал, что «раз госпитализировали, значит, состояние здоровья неудовлетворительное».

Нападавший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов столицы. Между тем, знакомый с ситуацией источник сообщил ТАСС, что спортсмен знает человека, который его ударил. По словам собеседника агентства, «можно сказать, что это произошло фактически на основе бытового конфликта, обсуждали вопрос финансового долга». Во время обсуждения Харитонов получил неожиданный удар, и завязалась драка.

В московской полиции подтвердили факт избиения российского бойца, уточнив, что, «по предварительной информации, у нападавшего при себе был кастет». Проводится доследственная проверка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Сергей Харитонов рассказал, почему его поединок с другом знаменитым бойцом Александром Емельяненко практически невозможен.