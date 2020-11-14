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NYT: Спецслужбы Израиля ликвидировали в Иране одного из главарей «Аль-Каиды»

По данным источников газеты, подозреваемый в организации атак на посольства США террорист был уничтожен три месяца назад
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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По данным газеты, оперативники спецслужб Израиля ликвидировали террориста еще три месяца назад

По данным газеты, оперативники спецслужб Израиля ликвидировали террориста еще три месяца назад

Фото: REUTERS

Спецслужбы Израиля ликвидировали в Иране одного из главарей «Аль-Каиды»* – Абдуллу Ахмеда Абдуллу, которого американцы подозревают в организации терактов у посольств Соединенных Штатов в Кении и Танзании в 1998 году, сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в разведсообществе США.

По данным источников газеты, скрывавшийся от американского правосудия террорист проживал в Иране около 17 лет, а в 2015 году поселился в столице этой страны. Летом местные СМИ сообщили, что Мухаммед аль-Масри, которого ФБР включило в список самых опасных преступников, – это профессор истории из Ливана Хабиб Дауд. За информацию, которая поможет его поймать, американские власти обещали награду в 10 миллионов долларов.

*«Аль-Каида» – запрещенная во многих странах, в том числе и в России, террористическая группировка.

Терроризм