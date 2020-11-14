Последние новости на утро 14 ноября 2020: Врач рассказал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19

Большинству людей при соблюдении масочного режима и других профилактических мер практически не грозит тяжелое течение COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 14 ноября 2020 года. Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, кому не грозит тяжелая форма коронавируса. По его словам, большинству людей, которые соблюдают рекомендации носить защитные маски и держать социальную дистанцию в 1,5 метра, тяжелое течение заболевания COVID-19 практически не грозит.

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система», - пояснил ученый, добавив, что «остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически ничего не угрожает».

Ранее академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань сказал, что достичь коллективного иммунитета от коронавируса можно только при помощи массовой вакцинации.

К слову, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что эффективность российских вакцин против COVID-19 выше 90%, однако не у всех формируется одинаковый уровень иммунного ответа. Он также отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в нашей стране «очень напряженная».

За минувшие сутки в России выявили 21 983 новых заразившихся коронавирусом. С начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлен 1 880 551 случай заражения, умерли 32 443 человека. Полностью выздоровели 1 406 903 заболевших россиян. Число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 53 миллиона, за время пандемии скончались более 1,3 миллиона заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые назвали неожиданную категорию людей, которые могут иметь «генетическую защиту» от коронавируса

Санкт-петербургские ученые выдвинули неожиданное предположение – оказывается, устойчивыми к заражению коронавирусом могут быть… люди, прошедшие блокаду Ленинграда. Пока это только теория – но, как объяснил «Комсомолке» кандидат биологических наук, руководитель генетической лаборатории и вирусологического центра больницы № 40 Олег Глотов, она близка к тому, чтобы оказаться правдивой (подробности).