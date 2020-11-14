Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании

Одновременно с похолоданием в Московском регионе повысится и атмосферное давление. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о первых заморозках.

Она отметила, что на этих выходных температура будет выше климатической нормы, но потом изменится. Столбик термометра опустится в начале следующей недели.

"Ночью в понедельник в Москве -1…-3 градуса, по области до минус 6. В дневные часы в Москве -1…+1 градус, по области -3…+2 градуса. <…> Во вторник-среду – переменная облачность, и есть вероятность, что увидим солнышко. Но температура продолжит понижаться: ночью -3…-8 градусов, днём -4…+1 по области и около нуля в Москве", — сказала Макарова в разговоре с "НСН".

Кроме того, главный специалист Гидрометцентра предполагает, что одновременно с похолоданием в Московском регионе повысится и атмосферное давление.

Ранее специалисты уже говорили, что морозы придут в столичный регион в середине ноября. Они отметили, что первые месяцы осени, как и предполагалось, были аномально теплыми. Но при этом отметили, что грядущая зима обещает быть холоднее в несколько раз предыдущей.