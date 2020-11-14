Федеральные прокуроры заявили об отсутствии нарушений на выборах в США

Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральные прокуроры указали главе министерства юстиции США Уильяму Барру, что в ходе президентских выборов США не обнаружено ни одного нарушения, сообщает газета New York Times со ссылкой на их письменное обращение.

В понедельник, 9 ноября, генпрокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам провести по всей стране проверки о возможных нарушениях в процессе голосования. Они проводятся, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если они могут каким-либо образом повлиять на результаты голосования.

Шестнадцать федеральных прокуроров сообщили Барру, что они не нашли "обоснованных обвинений в нарушениях при голосовании и подсчете голосов".

Они также призвали Барра отменить распоряжение. По мнению прокуроров оно подталкивает ведомство к партийной политике.

"Оно (распоряжение - ред.) было разработано и объявлено без консультаций с непартийными специалистами в этой области и в ведомстве", - отметили федеральные прокуроры.

Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джо Байден. Его уже поздравили лидеры многих государств. Так, с победой Байден принял поздравления от лидеров Германии, Украины, Франции, бывшего президента США Барака Обамы.

Но при этом действующий еще президент США Дональд Трамп поражение пока не признал. Более того, Трамп уверен, что в штатах были допущены нарушения в процессе голосования, а именно произошел вброс голосов. Его штаб подал иски в несколько судов штатов с просьбой провести расследование.