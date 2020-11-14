Армен Джигарханян ушел на 86-ом году жизни Фото: Мила СТРИЖ

Умер Армен Джигарханян. Актер скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Артист ушел на 86-ом году жизни. Печальные новости сообщила пресс-служба театра имени Джигарханяна.

В последнее время Джигарханян чувствовал себя плохо, в связи с чем не давал интервью и старался не показываться широкой публике.

За свою длинную творческую жизнь Армен Борисович сыграл более 250 ярких харизматичных ролей, так полюбившихся зрителю. Благодаря чему и попал в книгу рекордов Гиннесса. Фото: Ираклий Чохонелидзе/ТАСС

3 октября Армен Борисович отметил свой 85-й день рожденья. В здание театра, где проходило торжество, его закатили на коляске. В тот день на мероприятие не пустили прессу по причине плохого самочувствия актера.

Актер скончался в ночь на субботу 14 ноября. Фото: Михаил Строков/ТАСС

За свою длинную творческую жизнь Армен Борисович сыграл более 250 ярких харизматичных ролей, так полюбившихся зрителю. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый снимаемый российский актер.

Артист ушел на 86-ом году жизни. Фото: Николай Симаков/ТАСС

Одними из самых любимых картин с его участием являются «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Места встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Неуловимые мстители», сериал «Звезда эпохи».

Армен Джигарханян имеет множество почетных званий и премий - Народный артист СССР (1985), орден "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянский орден Почета.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Еще мальчишкой в школьные годы он увлекся театральным искусством. После школы пробовал поступать в ГИТИС, но попытка оказалась неудачной. Работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм".

В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт.

С 1955 по 1967 год Джигарханян работал в Русском драматическом театре имени К. С. Станиславского в Ереване, а затем перевелся в Московский Ленком.

В 1969 году Армен Борисович начал работу в Московском драматическом театре имени Маяковского. Среди его лучших ролей — Сократ ("Беседы с Сократом"), Стенли Ковальский ("Трамвай "Желание"), Большой Па ("Кошка на раскаленной крыше"), Нерон ("Театр времен Нерона и Сенеки"), Мендель Крик ("Закат") и другие.

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