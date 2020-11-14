Видео драки Адама Яндиева и Сергея Харитонова в Москве 13 ноября 2020 попало в соцсети

У Сергея Харитонова медики диагностировали сотрясение мозга. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Видео драки Адама Яндиева и Сергея Харитонова в Москве, произошедшая 13 ноября 2020 года, попала в социальные сети. Скандал бойцов смешанных единоборств произошел на бытовой почве.

Харитонов написал заявление и объяснение в полицию по факту драки с Адамом Яндиевым. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсмена Александр Кравцов.

Спортсмен обратился после происшествия за помощью к медикам. В субботу бойцу предстоит операция из-за перелома носа.

"Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Заявление и объяснение мы написали", - сказал адвокат Александр Кравцов.

"Только сейчас закончили с медиками. Заключение будет позже. Раз госпитализировали, значит, оно [состояние здоровья] неудовлетворительное", - добавил адвокат бойца.

В пятницу, 13 ноября, стало известно, что 40-летний спортсмен был избит в столице. Причиной послужил бытовой конфликт.

У Сергея Харитонова медики диагностировали сотрясение мозга. Он получил травму правого глаза и перелом носа. Спортсмена госпитализировали, ему предстоит операция.