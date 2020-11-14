Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о смерти Армена Джигарханяна

Бывшая супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что всю свою жизнь Армен Борисович посвятил театру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что всю свою жизнь артист посвятил театру.

Пианистка подчеркнула, что с его уходом российский театр больше никогда не будет прежним.

«Со смертью Джигарханяна ушла целая эпоха советского и российского кинематографа, которому артист посвятил всю свою жизнь. Это невосполнимая утрата и для российского театра – таких ролей, образов и спектаклей, которые воплощал Джигарханян, больше не будет никогда» - сообщила «Звезде» экс-супруга Армена Джигарханяна.

Напомним, что в субботу утром пресс-служба театра сообщила о кончине Народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

В последнее время актер чувствовал себя плохо и не давал интервью журналистам. 3 октября Армен Борисович отметил свой 85-й день рождения.