Андрей Мерзликин — об Армене Джигарханяне: «Он был щедрым человеком и явно одаренным Богом мастером»

14 ноября не стало Армена Джигарханяна — блистательного советского актера, создавшего целую галерею неповторимых образов в кино и театре. Фото: Михаил Строков/ТАСС

14 ноября не стало Армена Джигарханяна — блистательного советского актера, создавшего целую галерею неповторимых образов в кино и театре.

«КП» дозвонилась до одного из учеников и актеров театра Джигарханяна (с 2001 по 2011 годы), заслуженного артиста России Андрея Мерзликина, чтобы услышать теплые слова в адрес мастера.

«КП» дозвонилась до одного из учеников и актеров театра Джигарханяна (с 2001 по 2011 годы), заслуженного артиста России Андрея Мерзликина, чтобы услышать теплые слова в адрес мастера.

- Армен Борисович Джигарханян, безусловно, был, есть и навсегда останется легендой советского театра и кино, - подчеркивает актер. - Мне удалось соприкоснуться с ним во ВГИКе и в полной мере поработать в Театре Армена Джигарханяна 10 лет в самом начале творческого пути. Именно там я и приобрел школу актерского ремесла и существования в профессии. Он был щедрым человеком и мастером, явно одаренным Богом.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 86-ом году жизни. В последнее время актер тяжело болел, не мог передвигаться без посторонней помощи. Но он навсегда вошел в историю российского кино и театра. Армен Джигарханян сыграл десятки блестящих ролей на экране и на сцене. Среди самых известных его киноработ - роли в картинах «Неуловимые мстители», «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Собака на сене».