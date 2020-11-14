В России коронавирусом за сутки заразились больше 22 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено более 22 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено более 22 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией. Специалисты зафиксировали 22 702 случая COVID-19 в 85 регионах России.

Из них 5 730 (25,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего за все время пандемии в стране нарастающим итогом выявлено 1 903 253 человек инфицированных новой болезнью.

Также за сутки зафиксирован 391 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 32 834 человека.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Антирекорд по количеству заразившихся держится в США, на втором месте Индия, третью позицию занимает Бразилия. Россия стоит на четвертом месте согласно данным американского университета Джона Хопкинса.

Всего за время пандемии в мире COVID-19 заразилось свыше 50 миллионов человек.

Более 1,2 миллиона жителей планеты умерли от коронавируса.