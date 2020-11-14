Причина смерти Армена Джигарханяна: артист скончался от отека почек

Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна, артист умер в ночь на субботу от отека почек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна - артист умер в ночь на субботу, 14 ноября, от отека почек.

Смерть Джигарханяна констатировали врачи больницы, в которой он находился. Его друг Артур Согомонян отмечал в интервью «Московскому комсомольцу», что причиной смерти артиста стали возраст и болезни.

В последние годы Армен Борисович часто находился в больнице.

В июне 2020-го он был госпитализирован в тяжелом состоянии с инсультом.

Тогда его экс-супруга Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции.

3 октября Армен Джигарханян отметил свое 85-летие.

Он сыграл более 250 ролей, за что попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый снимаемый российский актер. Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».