Первый рабочий день после новогодних каникул предложили сократить

Первый рабочий день после новогодних праздников предложено сделать сокращенным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить на два часа первый рабочий день календарного года.

Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Петунин напомнил, что сейчас закон не дает возможности устанавливать сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного.

"В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации, так называемый сокращенный рабочий день в настоящее время может только предшествовать нерабочему праздничному дню", — говорится в письме.

Специалист считает, что сокращенный рабочий день создаст благоприятные условия для возвращения людей к рабочему ритму после долгих новогодних праздников.

Подобная инициатива поступала и ранее. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил правительству продлить новогодние каникулы до 24 января.

Он аргументировал это усилившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией в стране.

Продление каникул, по мнению Сурайкина, позволит подготовить население к массовой вакцинации и снизить количество заболевших.