Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с Арменом Джигарханяном состоится 17 ноября в 12 часов в театре имени Джигарханяна.

Похоронят артиста на Ваганьковском кладбище, сообщил в субботу его друг Артур Согомонян.

"Прощание пройдет во вторник в 12 часов в театре Джигарханяна, если разрешат власти, пока это предварительная информация, мы пытаемся получить разрешение. Похоронят на Ваганьковском кладбище, где дочь Армена Борисовича", - рассказал он агентству "Интерфакс".

Причиной смерти прославленного актера стал отек почек. Близкие и родные отмечают, что Народный артист в последнее время много болел, он часто обращался за помощью к врачам. У него был сильный диабет, ставший побочной причиной смерти.

Армен Борисович Джигарханян скончался в ночь на субботу. 3 октября он отметил свой 85-й день рожденья.

Экс-супруга артиста, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что после смерти Джигарханяна театр больше не будет прежним.